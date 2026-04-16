Alerte : Une pirogue de migrants sénégalais en détresse entre Bir Guendouz et Nouadhibou

Une situation d'urgence absolue est signalée au large des côtes mauritaniennes. Une embarcation de migrants sénégalais, en route pour l'Espagne depuis plus d'une dizaine de jours, se trouve actuellement en perdition entre Bir Guendouz et Nouadhibou. L'alerte a été donnée par un membre de l'équipage qui a réussi à contacter sa famille via WhatsApp, laquelle a saisi la rédaction de Ndarinfo, ce matin.







Le témoignage recueilli est glaçant : l'épuisement total des provisions d'eau et de nourriture, couplé à une panne de carburant, a déjà provoqué des décès à bord. Plusieurs passagers se trouveraient entre la vie et la mort.





Malgré cette situation critique, une lueur d'espoir subsiste : selon le dernier contact établi, les occupants de la pirogue apercevraient désormais la terre ferme. Les autorités sont appelées à intervenir d'urgence pour localiser l'embarcation ( les coordonnées en bas)n et porter assistance aux survivants avant qu'il ne soit trop tard.







MS/NDARINFO





