Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord

Alerte : Une pirogue de migrants sénégalais en détresse entre Bir Guendouz et Nouadhibou

Jeudi 16 Avril 2026 - 10:26

Alerte : Une pirogue de migrants sénégalais en détresse entre Bir Guendouz et Nouadhibou

Une situation d'urgence absolue est signalée au large des côtes mauritaniennes. Une embarcation de migrants sénégalais, en route pour l'Espagne depuis plus d'une dizaine de jours, se trouve actuellement en perdition entre Bir Guendouz et Nouadhibou. L'alerte a été donnée par un membre de l'équipage qui a réussi à contacter sa famille via WhatsApp, laquelle a saisi la rédaction de Ndarinfo, ce matin.

 

Le témoignage recueilli est glaçant : l'épuisement total des provisions d'eau et de nourriture, couplé à une panne de carburant, a déjà provoqué des décès à bord. Plusieurs passagers se trouveraient entre la vie et la mort.


Malgré cette situation critique, une lueur d'espoir subsiste : selon le dernier contact établi, les occupants de la pirogue apercevraient désormais la terre ferme. Les autorités  sont appelées à intervenir d'urgence pour localiser l'embarcation ( les coordonnées en bas)n et porter assistance aux survivants avant qu'il ne soit trop tard.

 

MS/NDARINFO

 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.