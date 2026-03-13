OMVS : Le Sénégal prend la direction de la SOGEM avec la nomination de Julien Sagna

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a nommé ce vendredi 13 mars 2026 Julien Sagna au poste de Directeur général de la Société de Gestion de l’Énergie de Manantali (SOGEM).



Cette nomination, proposée par le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, intervient dans le cadre du principe de rotation des postes de direction entre les États membres de l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS), le Sénégal succédant ainsi à la Mauritanie.





Expert reconnu en gouvernance et pilotage stratégique, Julien Sagna occupait jusqu'ici la présidence du conseil d’administration de la SOGEM. Ancien conseiller technique n°1 du ministère de l’Hydraulique, il prend désormais les rênes de cette structure vitale qui gère les barrages de Manantali, Félou et Gouina.



Son mandat de quatre ans sera marqué par des défis majeurs : l'augmentation de la production hydroélectrique et l'intégration renforcée du système énergétique de l'OMVS au marché régional ouest-africain (WAPP), au bénéfice de sociétés comme la SENELEC, l'EDM (Mali) et la SOMELEC (Mauritanie).





MS





