Code électoral : Takku Wallu Sénégal renonce finalement à saisir le Conseil Constitutionnel

Le groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal a annoncé, ce mardi 5 mai 2026, sa décision de surseoir à la saisine du Conseil Constitutionnel concernant la nouvelle loi modifiant les articles L29 et suivants du code électoral. Alors qu'il avait initialement exprimé son intention de déposer un recours en inconstitutionnalité après le vote de la majorité parlementaire, le groupe a révisé sa position suite à une analyse du contexte politique actuel.





Cette décision est notamment motivée par la récente sortie publique du Président de la République, qui a annoncé une série de mesures à venir touchant aux mêmes dispositions législatives. Le groupe d'opposition affirme vouloir éviter toute interférence dans les « tensions internes » et les « querelles partisanes » qui secouent actuellement le parti au pouvoir.





En adoptant cette posture, Takku Wallu Sénégal déclare laisser la majorité face à ses propres responsabilités et aux conséquences de ses initiatives législatives, tout en réaffirmant son engagement pour une « veille républicaine » au sein de l'Assemblée nationale.





MS/NDARINFO



