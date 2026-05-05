Les 3 piliers du parcours d'Abdoulaye Tine, nouveau ministre-conseiller au Palais

Me Abdoulaye Tine a été nommé, ce lundi 4 mai 2026, au poste de ministre-conseiller et porte-parole de la Présidence de la République. Il succède à Ousseynou Ly dans cette fonction stratégique au sein du cabinet du Président Bassirou Diomaye Faye. Originaire de Pikine, cet avocat au barreau de Paris et docteur en droit apporte une expertise juridique et diplomatique de premier plan à l'exécutif.





Une expertise académique et internationale



Le parcours de Me Abdoulaye Tine est jalonné de distinctions académiques et professionnelles notables. Lauréat du concours de plaidoirie à Paris et titulaire du Certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA), il a également exercé comme professeur de droit pénal international à l'Institut du droit et de la paix. Spécialiste du Conseil de sécurité de l'ONU, il a collaboré avec le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme à Genève. Ses travaux scientifiques, notamment sa thèse sur la politique juridique de l'ONU et son commentaire du statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), lui ont valu une reconnaissance internationale, dont le prix de l'Académie des sciences morales et politiques à Paris.





L'artisan de la remise en cause du parrainage

Sur le plan politique, Me Abdoulaye Tine s'est distingué par sa victoire judiciaire contre l'État du Sénégal devant la Cour de justice de la CEDEAO. En 2018, il avait introduit un recours contre la loi sur le parrainage, la qualifiant de « loi d'éviction ». Le 28 avril 2021, la juridiction communautaire lui a donné raison en ordonnant la suppression de ladite loi dans un délai de six mois, une décision qui a durablement marqué l'échiquier politique national.





Une vision de rupture institutionnelle

Fondateur de l'Union sociale libérale (USL) en décembre 2017, Me Tine prône une transformation profonde de l'espace politique sénégalais. Il défend l'idée que la justice ne doit plus être utilisée comme un outil de règlement de comptes personnels dans la sphère publique. Sa nomination en tant que porte-parole de la Présidence s'inscrit dans cette volonté de rupture et de renforcement de l'État de droit portée par le nouveau régime.





MS/NDARINFO



