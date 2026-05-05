Saint-Louis : Les Itinéraires Artistiques transforment le Centre For Sopi en laboratoire de création

La 12ᵉ édition des Itinéraires Artistiques, organisée par l’Association Ndar Création, bat son plein et se poursuivra jusqu’au 2 juin prochain. Placée sous le thème « Trajectoires Hybrides : Créer, Transmettre, Rayonner », cette session marque un tournant pour l'événement, qui se veut désormais un véritable écosystème vivant.





Depuis le coup d'envoi le 2 mai, une vingtaine d'artistes, venus du Sénégal et de l'international, sont réunis au Centre écologique For Sopi, sur la route de Gandiol, pour une résidence de création intensive.







Sous l'impulsion d'Abdoukarim Fall, président de Ndar Création, l'événement innove avec la mise en place d'une galerie virtuelle permanente, complétant les expositions physiques.





Cette édition se distingue également par son fort volet social, incluant des ateliers dédiés aux enfants atteints de trisomie, ainsi qu'aux milieux scolaire et universitaire. Cette dynamique inclusive et novatrice a été saluée par des figures artistiques telles qu'Iba Ndiaye et El Hadji Sarr.



