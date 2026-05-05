NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord

Saint-Louis : Les Itinéraires Artistiques transforment le Centre For Sopi en laboratoire de création

Mardi 5 Mai 2026 - 16:29

Saint-Louis : Les Itinéraires Artistiques transforment le Centre For Sopi en laboratoire de création

La 12ᵉ édition des Itinéraires Artistiques, organisée par l’Association Ndar Création, bat son plein et se poursuivra jusqu’au 2 juin prochain. Placée sous le thème « Trajectoires Hybrides : Créer, Transmettre, Rayonner », cette session marque un tournant pour l'événement, qui se veut désormais un véritable écosystème vivant.


Depuis le coup d'envoi le 2 mai, une vingtaine d'artistes, venus du Sénégal et de l'international, sont réunis au Centre écologique For Sopi, sur la route de Gandiol, pour une résidence de création intensive.



Sous l'impulsion d'Abdoukarim Fall, président de Ndar Création, l'événement innove avec la mise en place d'une galerie virtuelle permanente, complétant les expositions physiques.


Cette édition se distingue également par son fort volet social, incluant des ateliers dédiés aux enfants atteints de trisomie, ainsi qu'aux milieux scolaire et universitaire. Cette dynamique inclusive et novatrice a été saluée par des figures artistiques telles qu'Iba Ndiaye et El Hadji Sarr.
 




Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.