Prix Marc-Vivien Foé : Moussa Niakhaté et Lamine Camara finalistes pour le sacre africain en Ligue 1

Le football sénégalais est à l'honneur cette année avec la présence de deux internationaux parmi les trois finalistes du prestigieux Prix Marc-Vivien Foé. Moussa Niakhaté et Lamine Camara ont été sélectionnés pour concourir au titre de meilleur joueur africain évoluant dans le championnat de France de Ligue 1.





Cette nomination vient récompenser leurs performances exceptionnelles tout au long de la saison sous les couleurs de l'équipe nationale et de leurs clubs respectifs.







Les deux Lions de la Teranga feront face au milieu de terrain malien du RC Lens, Mamadou Sangaré, qui complète ce trio de tête. Cette forte représentation sénégalaise en finale souligne une nouvelle fois la vitalité et le talent des joueurs issus du pays de la Teranga dans l'élite du football français. Le successeur du lauréat précédent sera connu prochainement, avec de fortes chances de voir le trophée revenir au Sénégal.





MS/NDARINFO







