Centenaire du Président Wade : le PDS dévoile le nouveau calendrier des festivités

Le Parti démocratique sénégalais (PDS) a annoncé, ce mardi, un réaménagement du calendrier pour la célébration du centenaire de son leader, Maître Abdoulaye Wade.





Initialement prévue le 29 mai, date de son anniversaire, la commémoration a été décalée aux jeudi 4 et vendredi 5 juin 2026 afin de tenir compte de la proximité avec la fête de la Tabaski. Mayoro Faye, responsable des relations internationales du parti, a précisé que ce décalage permettra une organisation optimale pour cet hommage national et international.







Le programme s'annonce dense avec, en point d'orgue, une cérémonie officielle au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose le 4 juin, marquée par la présence annoncée du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye. Outre une exposition retraçant le parcours de l'ancien président (2000-2012) et un grand concert d'hommage, les célébrations incluront un colloque scientifique le 5 juin au Monument de la Renaissance africaine.





Ce rendez-vous réunira universitaires et experts pour analyser l'œuvre politique et intellectuelle d'une figure majeure de l'histoire africaine.





MS/NDARINFO





