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Comment s'inscrire sur le site du BAOS pour travailler en Espagne en 2026 : guide pas-à-pas

Mardi 31 Mars 2026 - 16:20

Comment s'inscrire sur le site du BAOS pour travailler en Espagne en 2026 : guide pas-à-pas

Chaque année, des milliers de Sénégalais postulent au programme de migration circulaire agricole vers l'Espagne via le Bureau d'Accueil, d'Orientation et de Suivi — le BAOS. Mais la procédure d'inscription en ligne reste mal connue d'une grande partie des candidats potentiels, notamment dans les régions du nord du Sénégal. NDARINFO vous propose un guide complet, accompagné d'une vidéo explicative étape par étape, pour vous aider à soumettre votre candidature correctement et éviter les erreurs qui conduisent au rejet de dossier.


Qu'est-ce que le BAOS et pourquoi s'y inscrire ?

 

Le BAOS est une structure placée sous la tutelle du ministère sénégalais du Travail et de l'Emploi. Il coordonne le recrutement de travailleurs agricoles sénégalais pour des employeurs espagnols, principalement dans les régions de Huelva, Lleida et Murcie. Les contrats proposés sont saisonniers — de trois à neuf mois — avec un salaire journalier brut compris entre 47 et 55 euros selon la région et la nature des travaux.


L'inscription sur le portail officiel du BAOS constitue la première étape obligatoire pour tout candidat souhaitant participer au programme. Elle permet de créer un profil dans la base de données nationale des candidats, consultée par les recruteurs espagnols lors de chaque campagne de sélection.


📺 Vidéo : comment s'inscrire sur le site du BAOS étape par étape



Les conditions préalables à l'inscription

 

Avant de commencer votre inscription en ligne, vérifiez que vous remplissez les conditions d'éligibilité de base :

  • Être de nationalité sénégalaise
  • Être âgé de 18 à 45 ans
  • Être en bonne condition physique
  • Disposer d'une expérience vérifiable dans le secteur agricole
  • Posséder une carte nationale d'identité biométrique valide
  • Avoir accompli ou être en cours d'accomplissement du service militaire pour les hommes concernés

La maîtrise de notions de base en espagnol constitue un atout apprécié lors de la sélection, sans être éliminatoire à l'étape de l'inscription.


Étape 1 — Accéder au portail officiel du BAOS

 

Ouvrez votre navigateur et rendez-vous sur le site officiel du ministère du Travail et de l'Emploi du Sénégal. Le portail BAOS est accessible depuis la rubrique dédiée à la migration circulaire. Veillez à toujours utiliser le lien officiel — toute plateforme tierce réclamant des frais d'inscription n'est pas autorisée et constitue une tentative d'escroquerie.


Étape 2 — Créer votre compte personnel

 

Sur la page d'accueil du portail, cliquez sur le bouton "Créer un compte" ou "S'inscrire". Renseignez les informations suivantes :

  • Nom et prénom tels qu'ils figurent sur votre carte nationale d'identité
  • Numéro de carte nationale d'identité biométrique
  • Date et lieu de naissance
  • Région et département de résidence
  • Numéro de téléphone mobile valide — il recevra le code de confirmation
  • Adresse e-mail active si vous en disposez

Choisissez un mot de passe sécurisé que vous pourrez mémoriser facilement et notez vos identifiants dans un endroit sûr.


Étape 3 — Remplir votre profil de candidat

 

Une fois votre compte créé et confirmé, accédez à votre espace personnel et complétez votre profil de candidat. Cette étape est déterminante — un profil incomplet ou mal renseigné réduit significativement vos chances d'être sélectionné. Renseignez avec précision :

  • Votre niveau d'instruction et vos diplômes éventuels
  • Vos expériences agricoles antérieures — cultures pratiquées, durées, employeurs
  • Vos compétences spécifiques — conduite d'engins agricoles, maraîchage, cueillette
  • Votre situation familiale
  • Vos disponibilités pour un départ à l'étranger
  • Votre niveau de maîtrise de l'espagnol ou d'autres langues


Étape 4 — Télécharger les documents requis

 

Le portail vous demandera de numériser et télécharger plusieurs documents. Préparez à l'avance les fichiers suivants en format PDF ou image :

  • Copie recto-verso de la carte nationale d'identité biométrique valide
  • Photo d'identité récente sur fond blanc aux normes biométriques
  • Casier judiciaire datant de moins de trois mois
  • Certificat médical délivré par un médecin agréé
  • Tout document justifiant d'une expérience agricole — attestation d'employeur, certificat de formation, photo de terrain si disponible

Veillez à ce que les fichiers soient lisibles et non tronqués avant l'envoi.


Étape 5 — Soumettre et valider votre candidature

 

Après avoir vérifié l'ensemble des informations saisies, cliquez sur le bouton de validation finale. Un numéro de dossier vous sera attribué automatiquement — notez-le précieusement, il vous permettra de suivre l'évolution de votre candidature. Un message de confirmation est envoyé sur votre numéro de téléphone mobile ou votre adresse e-mail selon les coordonnées renseignées.


Les erreurs fréquentes à éviter

 

Les dossiers sont souvent rejetés pour des raisons évitables. Les erreurs les plus courantes constatées lors des campagnes précédentes sont les suivantes : nom renseigné différemment de la carte d'identité, photo non conforme aux normes biométriques, casier judiciaire de plus de trois mois, expérience agricole non documentée et numéro de téléphone inactif ou erroné. Prenez le temps de relire chaque champ avant la soumission finale.


Attention aux arnaques

 

Le BAOS ne perçoit aucun frais d'inscription. Toute personne ou agence réclamant de l'argent pour faciliter votre inscription, améliorer votre dossier ou garantir votre sélection opère de manière frauduleuse. En cas de démarchage suspect, signalez-le directement auprès du ministère du Travail et de l'Emploi ou de la gendarmerie la plus proche.

MS
 

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