La direction du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) a annoncé la réouverture du campus social de l’Université Cheikh-Anta-Diop (UCAD) pour ce jeudi 26 février 2026 à partir de 9 h. Cette reprise, qui concerne également les six autres campus sociaux de manière progressive, intervient après une fermeture décrétée le 9 février dernier à la suite du décès de l'étudiant Abdoulaye Ba lors d'interventions des forces de l'ordre.





Pour garantir la stabilité de l'espace universitaire, le COUD a instauré une interdiction formelle de toute activité politique ou manifestation à connotation ethnique ou régionaliste. Les pavillons B et F resteront cependant fermés pour le moment. La direction appelle les résidents à la discipline et au respect du règlement intérieur pour instaurer un climat de paix durable sur le campus.





Au-delà de l'actualité brute, ces événements successifs témoignent d'une accélération des réformes structurelles et d'un durcissement des mécanismes de contrôle au Sénégal. Qu'il s'agisse de la sécurisation des ressources, de la modernisation des infrastructures ou de la gestion des espaces publics, l'exécutif semble vouloir imprimer une cadence de rigueur pour répondre aux attentes de transparence. Cette dynamique de transformation, bien que saluée pour son ambition, se heurte toutefois à des tensions sociales persistantes qui nécessitent une vigilance constante des institutions. La capacité des autorités à maintenir ce cap tout en préservant le dialogue sera le véritable baromètre de la stabilité nationale dans les mois à venir.





MS/NDARINFO





