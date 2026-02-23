Connectez-vous
Drame à Joal : Un vol de téléphone vire au meurtre, le procureur frappe fort

Lundi 23 Février 2026

 L'affaire Moustapha Gueye, accusé de vol et de meurtre à Joal en 2020, a été examinée par la chambre criminelle de Mbour. Les faits remontent à une nuit de septembre où Oumy Sène, après s'être fait dérober son téléphone, a alerté sa famille. Serigne Saliou Ndour, le premier à rattraper le suspect, a reçu deux coups d'arme blanche qui lui ont été fatals.
 

Devant la barre, l'accusé a reconnu les coups tout en évoquant une situation de confusion, tandis que la mère de la victime l'a décrit comme un récidiviste notoire. Face à la violence des faits, le procureur a requis la réclusion criminelle à perpétuité.

La défense, plaidant l'absence d'intention de donner la mort, sollicite une requalification en vol simple. Le verdict est attendu pour le 20 mars 2026.

MS
 


