Lutte anti-acridienne : La Commission de l’UEMOA appuie la DPV à hauteur de 100 millions FCFA

Lundi 23 Février 2026

Lutte anti-acridienne : La Commission de l’UEMOA appuie la DPV à hauteur de 100 millions FCFA

L’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) a décaissé une enveloppe de 100 millions de FCFA au profit de la Direction de la Protection des Végétaux (DPV) pour contrer le péril acridien au Sénégal. Ce soutien financier intervient alors que 1,3 million d’hectares sont menacés dans la sous-région, représentant une perte potentielle de 300 milliards de FCFA.

Le Dr Mabouba Diagne, ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, a réceptionné ce fonds le 20 février, soulignant que cette aide sera prioritairement affectée à la surveillance, à la prospection et aux opérations de pulvérisation sur le terrain.
 

Alors que les experts prévoient une persistance de la menace le long du fleuve Sénégal jusqu’à la mi-mars 2026, l'accent est mis sur la mutualisation des forces communautaires. Amadou Tchambou, représentant de l'UEMOA, a insisté sur une gestion rigoureuse et efficiente de ces ressources pour garantir le succès du plan national d’urgence, rappelant que 1100 hectares ont déjà été traités pour freiner la progression du fléau.
 

MS/NDARINFO
 


