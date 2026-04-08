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Patrice Motsepe se recueille à la Maison des Esclaves de Gorée

Mercredi 8 Avril 2026 - 18:37

Patrice Motsepe se recueille à la Maison des Esclaves de Gorée

 Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a effectué ce mercredi une visite empreinte de solennité sur l'île de Gorée. Accueilli par Me Augustin Senghor, président de la FSF et maire de la commune insulaire, le dirigeant sud-africain a placé ce déplacement sous le signe du souvenir et de l'héritage de Nelson Mandela.
 

Au cœur de la Maison des Esclaves, Patrice Motsepe s'est recueilli devant la « porte du non-retour », rendant un vibrant hommage aux victimes de la traite transatlantique. Invoquant ses liens de parenté avec l'illustre Madiba, il a salué en Mandela « un héros pour le monde entier » dont les valeurs de résilience résonnent particulièrement sur l'île-mémoire.

Bien qu'interrogé sur les récentes tensions liées au jury d'appel de la CAF concernant le contentieux avec le Maroc, le président de l'instance continentale a préféré maintenir la priorité sur l'atmosphère de respect et de recueillement propre à cette étape historique.
 

MS/NDARINFO
 


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