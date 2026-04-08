Fondation « Sénégal solidaire » : Maïmouna Bousso alerte sur les risques d'opacité

La création de la fondation nationale « Sénégal solidaire » est loin de faire l'unanimité. La députée Maïmouna Bousso a vigoureusement réagi à cette annonce, questionnant la nature réelle de cette structure qu'elle qualifie de risque pour la gouvernance. « Fondation de Première Dame ou accouchement programmé d’un système que nous avions combattu ? », s'est interrogée la parlementaire.





Maïmouna Bousso pointe un manque d'exemplarité au sommet de l'État, regrettant l'absence d'images d'unité entre les deux épouses du chef de l'État ces deux dernières années. Au-delà de l'aspect symbolique, la députée alerte sur les dangers de « fondations parallèles » échappant au contrôle public.



Tout en soutenant l'engagement social des épouses du président, elle exige que celui-ci s'exerce dans un cadre républicain transparent, aux côtés des ministères dédiés, afin d'éviter le lobbying et le transit de fonds intraçables.





MS/NDARINFO



