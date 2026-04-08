Répartition du FADP : Le CDEPS et l'APPEL déposent une plainte à l'OFNAC

La crise de confiance s'aggrave entre le ministère de la Communication et les acteurs du secteur des médias. Au lendemain de l'annonce de la répartition du Fonds d’appui et de développement de la presse (FADP), le Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse du Sénégal (CDEPS) et l’Association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne (APPEL) ont annoncé leur intention de saisir l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC).





Réunis ce mercredi à la Maison de la presse, les responsables de ces organisations dénoncent une « opacité » totale dans la distribution des ressources.



Par la voix de Mamadou Wone, directeur général du journal L’Enquête, ils ont annoncé le dépôt d'une plainte pour détournement de deniers publics et détournement d’objectif. Maïmouna Ndour Faye, directrice générale de 7TV, a relayé cette position en wolof, martelant la volonté du patronat de la presse de faire toute la lumière sur les critères de répartition de cette aide publique.





MS/NDARINFO



