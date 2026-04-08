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Migration circulaire 2026 : Début des auditions pour les travailleurs saisonniers en Espagne

Mercredi 8 Avril 2026 - 20:07

Migration circulaire 2026 : Début des auditions pour les travailleurs saisonniers en Espagne

Le secrétaire d’État chargé des Sénégalais de l’Extérieur a annoncé le démarrage, mardi, des auditions des candidats présélectionnés dans le cadre de la campagne 2026 de migration circulaire vers l’Espagne, à la suite d’un appel à candidatures lancé le 16 mars dernier.
 

‘’Le processus d’auditions de ces candidats présélectionnés a démarré le mardi 7 avril 2026. Il s’étalera sur plusieurs mois en fonction des besoins exprimés par les entreprises agricoles espagnoles dont les représentants siègent au Comité de sélection’’, indique un communiqué.


Le texte précise que le dépôt en ligne des dossiers s’est déroulé du 17 au 22 mars 2026. Les autorités ont ensuite exploité les bases de données des campagnes 2025 et 2026 pour procéder à une présélection des candidats. Les candidats retenus ‘’seront employés en Espagne pour une durée comprise entre trois et neuf mois, principalement dans la cueillette et le conditionnement de fruits’’.

La même source ajoute que le temps de travail est fixé à 40 heures par semaine, du lundi au vendredi, avec possibilité d’heures supplémentaires le week-end. Les saisonniers seront soumis au Code du travail espagnol ainsi qu’à la convention collective des travailleurs agricoles, mentionne le communiqué. ‘’Leur rémunération est estimée entre 1 200 et 1 800 euros, en fonction de leurs performances’’, lit-on dans le texte.
 

Le secrétaire d’État a par ailleurs dressé le bilan des dernières campagnes, marqué par une progression du taux de retour des travailleurs. Il indique qu’en 2025, sur 297 départs, 262 personnes sont revenues, soit un taux de 88,21 %, contre 66,44 % en 2024 (101 retours sur 152 départs). En 2023 le taux de retour a été évalué à 37,40 %, soit 46 retours sur 123 départs. La même tendance était observée en 2019 où un taux de retour de seulement 38,30 % a été enregistré, soit 18 retours sur 47 départs.

Ce dispositif s’inscrit dans la politique de promotion d’une migration régulière, sûre et ordonnée, en alternative à l’émigration irrégulière. La migration circulaire est un déplacement temporaire et répété entre un pays d’origine et un pays d’accueil, permettant aux migrants de travailler tout en répondant aux besoins de main-d’œuvre du pays hôte. Pour le Sénégal, elle constitue une alternative à l’émigration irrégulière, notamment à travers un programme mis en place avec l’Espagne dans le cadre de sa politique de lutte contre ce phénomène.
 

Le partenariat entre le Sénégal et l’Espagne sur la migration circulaire a été initié en 2008, à la suite de plusieurs cas de non-retour de migrants. Il a été relancé en 2021 avec la signature d’un mémorandum visant des migrations ”sûres et régulières”. Sur la base de ce partenariat, plusieurs accords et conventions, notamment en 2023 avec des partenaires institutionnels et privés, ont renforcé cette coopération, aboutissant à un nouveau mémorandum signé en août 2024 lors de la visite du Premier ministre espagnol à Dakar.
 

MS/NDARINFO
 


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