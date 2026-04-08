Connectez-vous
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Bargny : Comment un voleur de portables détruisait des couples et des foyers

Mercredi 8 Avril 2026 - 19:51

Bargny : Comment un voleur de portables détruisait des couples et des foyers

Fin de cavale pour un malfaiteur d'un genre particulier qui semait la désolation au sein des foyers de Bargny. La police a procédé à l'arrestation d'un individu spécialisé dans le vol de téléphones portables, dont le mode opératoire allait bien au-delà du simple préjudice matériel.

L'homme est accusé d'avoir brisé des fiançailles et ruiné plusieurs familles en utilisant les données personnelles contenues dans les appareils dérobés.

Après avoir commis neuf forfaits, le suspect a été appréhendé suite à une enquête minutieuse des services de police, relate Seneweb.

En exploitant l'intimité des victimes (messages, photos et vidéos), il exerçait des pressions ou diffusait des informations compromettantes, provoquant des ruptures sentimentales et des conflits familiaux profonds. Le mis en cause a été déféré au parquet pour vol et atteinte à la vie privée.
 

MS
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
24 HEURES

Litige CAN : Patrice Motsepe s'engage à respecter la future décision du TAS

08/04/2026

Le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 8 avril 2026

08/04/2026

Migration circulaire 2026 : Début des auditions pour les travailleurs saisonniers en Espagne

08/04/2026

Immigration Canada : L’ambassade alerte les Sénégalais sur les arnaques au visa

08/04/2026

Bargny : Comment un voleur de portables détruisait des couples et des foyers

08/04/2026

Patrice Motsepe se recueille à la Maison des Esclaves de Gorée

08/04/2026
SERVICES
Articles les plus lus

AIBD : Un médecin du CNTS arrêté et hospitalisé après une tentative de suicide

03/04/2026

4 avril : Le Roi du Maroc réaffirme les liens séculaires avec le peuple sénégalais

05/04/2026

Palais : Qui est Pape Sadio Thiam, le nouveau stratège en communication du Président ?

03/04/2026

Iran : Deux hélicoptères Black Hawk et un C-130 américains abattus à Ispahan

05/04/2026

Parcours : Qui est Papa Souleymane Kandji, le nouveau renfort médiatique du Président ?

06/04/2026

Grève des transports : Yankoba Diémé convoque une réunion de crise à Diamniadio

05/04/2026

66e indépendance : Diomaye Faye salue les Forces de défense, "bouclier silencieux" du Sénégal

03/04/2026
Ndarinfo.com ©2011 - 2025
Inscription au site
Charte éditoriale de NdarINFO