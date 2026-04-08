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Immigration Canada : L’ambassade alerte les Sénégalais sur les arnaques au visa

Mercredi 8 Avril 2026 - 19:57

Immigration Canada : L’ambassade alerte les Sénégalais sur les arnaques au visa

L’ambassade du Canada au Sénégal intensifie sa lutte contre les réseaux d’immigration clandestine et les arnaques au visa. Ce mercredi, lors d’une séance d’information à la chancellerie, Emmanuel Lussier, chef de programme adjoint d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), a tiré la sonnette d'alarme face à la multiplication des escroqueries.
 

Dans un contexte marqué par l'ouverture prochaine d'une ligne directe Montréal-Dakar et l'approche de la Coupe du Monde de la FIFA, les autorités canadiennes ont tenu à préciser qu'il « n’existe pas de représentants autorisés au Sénégal ».

Les chiffres sont alarmants : les cas de fausses déclarations ont bondi de plus de 100 % entre 2022 et 2024. M. Lussier a rappelé que toute fraude ou utilisation de faux documents (diplômes, relevés bancaires, offres d'emploi fictives) entraîne une interdiction d'entrée au Canada pour une durée de cinq ans, tandis que les intermédiaires malhonnêtes s'exposent à des amendes pouvant atteindre 660 millions de F CFA.
 

MS/NDARINFO
 


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