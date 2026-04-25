Consommation : Ce que le rachat de WAE par la Senelec va changer pour votre facture

La prise de contrôle totale de West African Energy (WAE) par la Senelec marque un tournant majeur qui pourrait transformer le quotidien des ménages et des entreprises au Sénégal. Cette opération, portant sur une centrale stratégique de 360 MW, place désormais 100 % du capital sous pavillon national, offrant à l'État un levier direct pour influencer les coûts de l'énergie.





Vers une électricité plus accessible et compétitive

L'un des principaux bénéfices attendus pour le consommateur réside dans la réduction des coûts de production. En s'appuyant sur la stratégie nationale Gas-to-Power, la centrale utilisera le gaz naturel, une source d'énergie plus propre et surtout moins onéreuse que les combustibles fossiles importés. Cette transition énergétique vise un objectif clair : offrir un accès à l'électricité durable, fiable et surtout compétitif pour tous les usagers.





Sécurité d'approvisionnement et fin des délestages

Pour l'abonné Senelec, cette acquisition est aussi synonyme de stabilité. La capacité de la centrale permettra de couvrir près de 25 % de la demande nationale, réduisant ainsi considérablement les risques de déficit de production.





En sécurisant l'approvisionnement électrique à court et moyen terme, l'État s'assure de minimiser les interruptions de service, garantissant une meilleure qualité de vie et un environnement plus favorable au développement des activités économiques locales.





MS/NDARINFO



