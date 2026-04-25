Madina Gounass : Bassirou Diomaye Faye s'engage pour la résidence du Khalife au Daakaa

En visite au Daakaa de Madina Gounass ce samedi, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a pris un engagement fort devant le Khalife général, Amadou Tidiane Ba.



Le chef de l’État a promis la contribution de l’État à la concrétisation du projet « Darou tafassihi », une résidence pour le guide religieux sur le site de la retraite spirituelle. Ce projet, initié par le fondateur Thierno Mouhamadou Saïdou Ba, est actuellement porté par la Fondation « Dental Daakaa ». Le président Faye a assuré que le gouvernement ferait de son mieux, dans les meilleurs délais, pour réaliser cet édifice tant attendu par les fidèles.





Laïcité positive et réformes des Daaras

Au-delà de l'infrastructure, le chef de l’État a abordé des dossiers de fond, notamment les conclusions des concertations sur les daaras (écoles coraniques), sur lesquelles il se penchera prochainement. Prônant une « laïcité positive », il a salué le rôle crucial des foyers religieux dans l'éducation et la cohésion sociale au Sénégal.





De son côté, le porte-parole du Khalife, Thierno Ibnou Oumar Ba, a exprimé sa satisfaction quant au respect des engagements de l’État en matière de services sociaux (eau, électricité, santé) durant cette édition 2026, qui prend fin ce lundi.





MS/NDARINFO





