Souveraineté énergétique : Senelec devient actionnaire unique de West African Energy

Vers un tournant historique pour l’indépendance énergétique du Sénégal. Dans un communiqué officiel publié ce samedi 25 avril 2026, la Senelec a annoncé la finalisation de l’acquisition de 100 % du capital de West African Energy (WAE).





Cette opération stratégique permet à la société nationale de devenir l’actionnaire unique de la centrale électrique du Cap des Biches, une infrastructure de 360 MW représentant près de 25 % de la demande nationale en électricité. L'achèvement complet en cycle combiné sera finalisé avec l'approvisionnement prochain en gaz.





Une intervention décisive de l’État

Ce projet, le premier d'une telle envergure initié par des investisseurs nationaux, a bénéficié d'une intervention directe de l'État sous l'impulsion du Ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. Cette médiation a permis de résoudre un différend entre actionnaires qui menaçait le financement et l'avancement des travaux.





Aujourd'hui, le projet affiche un taux de réalisation de 97,5 % après une première synchronisation au réseau national effectuée le 11 avril 2025. Cette acquisition s'inscrit dans les objectifs de l'Agenda Sénégal 2050 et vise à sécuriser durablement l'approvisionnement électrique du pays avec une production moins carbonée à base de gaz naturel.





MS/NDARINFO







