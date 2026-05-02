Hadara populaire : grosse ferveur à l'ouverture du Gamou de Serigne Babacar SY

Le lycée Charles De Gaulle de Saint-Louis a vibré ce vendredi sous les chants et les invocations lors du Hadara populaire, organisé en prélude à la 12e édition du Gamou dédié à Serigne Babacar Sy.





Des milliers de fidèles, parés de blanc, ont pris part à cette communion grandiose marquée par une dévotion particulière et une atmosphère de paix.



Le Wazzifa a été déclamé en chœur par une marée humaine, créant un moment de spiritualité intense au cœur de la cité tricentenaire. L’effervescence devrait atteindre son apogée ce dimanche, alors que des délégations venues de diverses contrées continuent d’affluer pour honorer la mémoire de l'initiateur, fils de Seydi Hadj Malick Sy.



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