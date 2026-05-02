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Sénégal – Mauritanie : Des patrouilles conjointes pour sécuriser la frontière

Samedi 2 Mai 2026 - 06:19

Sénégal – Mauritanie : Des patrouilles conjointes pour sécuriser la frontière

Les unités de la Zone militaire n°2 ont mené des patrouilles conjointes transfrontalières avec l'armée mauritanienne entre le 20 et le 24 avril 2026. Cette opération de coopération militaire vise à renforcer l'interopérabilité entre les institutions sécuritaires des deux pays tout en garantissant la sécurité des populations riveraines. Durant cette période, les forces armées ont sillonné ensemble plusieurs localités stratégiques situées de part et d'autre de la frontière.
 

Une surveillance accrue des localités frontalières

 

Les patrouilles ont permis de visiter des localités sénégalaises telles que Diatar, Guede Oudo, Mboyo, Ouro Tjiam et Korkadji. Du côté de la République Islamique de Mauritanie (RIM), les unités se sont déployées à Nguirdiane, Oulologo, Beylane et Dar El Barka.


Cette présence coordonnée sur le terrain illustre la volonté commune de Dakar et Nouakchott de stabiliser la frange frontalière et de prévenir toute menace sécuritaire dans cette zone sensible.


MS/NDARINFO
 


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