Fausse information : le Ministère des Finances dément toute baisse de l’avance Tabaski

Le Ministère des Finances et du Budget a publié un démenti formel ce jeudi pour couper court à une rumeur persistante circulant sur les réseaux sociaux. Une publication mensongère affirmait qu'en raison de contraintes budgétaires, l'avance Tabaski accordée aux agents de l'État aurait été revue à la baisse pour atteindre la somme de 50 000 FCFA. Le département ministériel qualifie ces allégations de "fausses informations" et regrette leur diffusion massive qui sème la confusion au sein de l'administration.





Le ministère précise qu'aucune mesure de réduction n'a été prise concernant cet avantage social très attendu par les fonctionnaires à l'approche de la fête de l'Aïd el-Kébir. Contrairement aux rumeurs, les paiements ont été effectués conformément aux dispositions en vigueur, garantissant le maintien intégral des montants habituellement accordés. L'institution assure que le calendrier et les modalités de versement n'ont subi aucune modification restrictive.





Face à la recrudescence de ces pratiques de désinformation, le Ministère des Finances et du Budget condamne fermement ces tentatives de déstabilisation de l'opinion publique. Il invite les citoyens et les agents de l'État à faire preuve de vigilance et à ne pas relayer de tels contenus sans vérification préalable. Pour toute information officielle concernant les finances publiques, le ministère rappelle qu'il convient de se référer exclusivement à ses canaux de communication officiels, notamment son site web et ses comptes certifiés sur les réseaux sociaux.







MS/NDARINFO