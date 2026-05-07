Hivernage 2026 au Sénégal : l'Anacim prévoit un démarrage tardif et déficitaire

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) a présenté, mercredi 6 mai 2026 à Dakar, des prévisions saisonnières préoccupantes pour la première partie de l'hivernage. Selon les experts, la saison des pluies devrait connaître un démarrage tardif accompagné d'une forte probabilité de déficit pluviométrique sur une large partie du territoire national. Cette tendance déficitaire concernerait particulièrement les périodes de mai-juin-juillet et juin-juillet-août, impactant prioritairement les zones centre, est et sud du pays.





Les agrométéorologues expliquent cette situation par la configuration thermique actuelle des océans, notamment des anomalies chaudes dans le golfe de Guinée qui freinent la remontée de la mousson vers nos régions. En plus du retard des premières pluies, l'Anacim alerte sur un risque élevé de longues poches sèches en début de saison. Ce phénomène pourrait induire des « faux départs agricoles », piégeant les producteurs qui effectueraient leurs semis prématurément sans une installation réelle de l'hivernage.





Toutefois, une amélioration progressive est envisagée à partir du mois d'août, grâce à un possible renforcement des conditions océaniques favorisant une reprise des précipitations. Malgré ce regain tardif, la saison 2026 devrait rester globalement déficitaire avec une forte variabilité spatiale et temporelle. Du côté des ressources en eau, les nouvelles sont plus rassurantes : la Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau (Dgpre) prévoit que les écoulements des fleuves Sénégal et Gambie resteront proches de la normale.





Face à ces prévisions contrastées, la direction de la Météorologie de l’Anacim invite les acteurs du monde rural à une vigilance accrue. L'objectif est d'anticiper plutôt que de subir les aléas climatiques en ajustant les stratégies de culture. Pour accompagner les populations, l'Anacim s'engage à actualiser ces données chaque mois et à diffuser des bulletins hebdomadaires et quotidiens afin d'assurer un suivi continu de l'évolution de la saison.





MS/NDARINFO



