Coopération bilatérale: quatre accords signés entre le Sénégal et la Mauritanie

Le Sénégal et la Mauritanie ont renforcé leur coopération bilatérale jeudi à Dakar à travers la signature de plusieurs accords dans les domaines scientifique, industriel et minier, dans le cadre du partenariat stratégique historique entre les deux pays voisins.