Affaire Abdoulaye Bâ : Ce que Cheikh Oumar Diagne a dit devant le juge

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a rendu son verdict ce mercredi 11 mars 2026 dans l'affaire opposant le ministère public à Cheikh Oumar Diagne. Le leader du Rassemblement pour la vérité (RPV) a été déclaré coupable de diffusion de fausses nouvelles et condamné à une amende ferme de 500 000 FCFA.



Le procès faisait suite à ses déclarations sur la SenTV concernant le décès tragique de l'étudiant Abdoulaye Bâ à l'UCAD, propos au cours desquels il affirmait que le Premier ministre Ousmane Sonko avait « donné l'ordre de tuer l'étudiant ».





À la barre, l'enseignant-chercheur a tenté de nuancer ses dires, expliquant qu'il visait la « responsabilité morale et politique » de l'autorité ayant ordonné l'intervention des forces de l'ordre sur le campus.



Malgré la ligne de défense de ses avocats, Mes Sayba Danfakha et Hosni Maati, qui ont plaidé la relaxe en invoquant une interprétation erronée de l'article 255 du Code pénal, le tribunal a suivi une partie des réquisitions du procureur, écartant toutefois la peine d'emprisonnement avec sursis initialement réclamée.





MS/NDARINFO





