Italie : Giorgia Meloni refuse l'entrée en guerre contre l'Iran

La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, amorce un virage diplomatique stratégique en prenant ses distances avec l'engagement militaire direct dans le conflit en Iran. Selon une analyse publiée ce mercredi 11 mars 2026 par Le Grand Continent, Rome cherche désormais à s'extraire de la spirale de l'escalade, privilégiant une posture de « neutralité vigilante ».



Bien que l'Italie respecte ses engagements logistiques concernant les bases américaines situées sur son sol, Giorgia Meloni a multiplié les déclarations affirmant que son pays « n'entrera pas en guerre » et ne participera pas aux frappes offensives contre Téhéran.





Ce repositionnement marque une rupture avec l'alignement strict sur Washington observé en début de crise. La cheffe du gouvernement italien semble répondre à une opinion publique intérieure de plus en plus inquiète et à la nécessité de préserver ses intérêts économiques et énergétiques en Méditerranée et au Moyen-Orient.



En se distinguant de la ligne dure adoptée par le Royaume-Uni ou les États-Unis, Giorgia Meloni tente de positionner l'Italie comme un médiateur potentiel au sein d'une Europe divisée sur la conduite à tenir face aux représailles iraniennes qui touchent désormais des intérêts occidentaux dans le Golfe.





MS/NDARINFO



