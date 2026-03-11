Diplomatie : L'Espagne limoge officiellement son ambassadrice en Israël

Les relations entre Madrid et Tel-Aviv ont atteint un nouveau point de rupture. Par un décret royal publié ce mercredi 11 mars 2026, l’Espagne a officiellement mis fin aux fonctions de son ambassadrice en Israël, Ana María Sálomon Pérez.





Cette décision acte une vacance diplomatique prolongée, la diplomate ayant déjà été rappelée à Madrid depuis septembre 2025 à la suite des tensions croissantes liées à la situation à Gaza.





Le gouvernement de Pedro Sánchez, l'un des plus critiques au sein de l'Union européenne envers la politique de Benjamin Netanyahu, justifie cette position par son opposition aux opérations militaires dans la bande de Gaza, qualifiées de « génocide » par Madrid.



Le climat s'est encore alourdi ces derniers jours avec la ferme opposition du Premier ministre socialiste aux frappes américano-israéliennes contre l'Iran.



De son côté, Israël n'est plus représenté par un ambassadeur en Espagne depuis que Madrid a reconnu officiellement l'État de Palestine en 2024, marquant un gel quasi total des relations de haut niveau entre les deux nations.





MS/NDARINFO





