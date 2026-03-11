Azoura Fall interné au centre psychiatrique de Thiaroye

Sur avis du président du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, le Procureur de la République a ordonné l’internement d'Assane Fall, plus connu sous le pseudonyme d'Azoura Fall, au centre psychiatrique de Thiaroye.



Le militant de Pastef ne rejoindra donc pas la citadelle du silence pour le moment, les autorités judiciaires ayant privilégié une prise en charge médicale au vu de son état de santé mentale.





Le sort de son compagnon d'infortune, Serigne Saliou Fall, est quant à lui scellé sur le plan pénal. Ce dernier a été placé sous mandat de dépôt et sera présenté devant le tribunal des flagrants délits de Dakar ce vendredi 13 mars 2026. Il devra répondre des chefs d'accusation d'abandon de véhicule à un tiers non titulaire d’un permis de conduire et de complicité de coups et blessures involontaires, suite à l'incident impliquant les deux hommes.





MS/NDARINFO



