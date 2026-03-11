Dagana : La gendarmerie de Rosso saisit 9 tonnes d'oignons destinées à la Mauritanie

La brigade territoriale de Rosso a démantelé, dans la nuit du 9 au 10 mars 2026, un vaste réseau de trafic illicite de produits agricoles dans la commune de Ronkh (département de Dagana). Agissant sur la base de renseignements précis, les gendarmes ont mis en place un dispositif de surveillance au village de Khor, permettant d'intercepter un convoi qui s'apprêtait à acheminer frauduleusement une importante cargaison d'oignons vers la Mauritanie via un point de passage clandestin sur le fleuve Sénégal.





L'opération a conduit à l'interpellation de 11 individus, dont le commanditaire présumé, des charretiers, des manutentionnaires, un chauffeur de camion et un capitaine de pirogue. Les perquisitions menées à Ronkh ont permis de découvrir un stock massif entreposé dans un magasin.



Au total, la gendarmerie a saisi 9,125 tonnes d'oignons (365 sacs de 25 kg), ainsi qu'un camion Renault, six charrettes, six chevaux et un moteur de pirogue Yamaha. Les suspects ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs et trafic illicite.





MS/NDARINFO



