Coup d'arrêt à Mouran : Le GARSI 2 démantèle un important site d'orpaillage illégal

Vendredi 20 Février 2026

Le détachement du Groupe d'Action Rapide de Surveillance et d'Intervention numéro 2 (GARSI 2) de Saraya, basé à Saeinsoutou, a mené une opération de démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin ce mercredi 18 février 2026.

L'intervention s'est déroulée dans le secteur de Mouran, situé dans la commune de Missira Sirimana, dans le cadre de la lutte contre l'exploitation illégale des ressources minières. Les forces de sécurité ont procédé à d'importantes saisies de matériel, notamment quatre groupes électrogènes, cinq motopompes et deux panneaux solaires.
 

Sur place, le dispositif a également permis la destruction de 23 machines de traitement d'or appelées « cracheurs », ainsi que de deux motopompes supplémentaires et de plusieurs abris de fortune. Cette opération coup de poing illustre la volonté des autorités de freiner la prolifération des sites miniers illégaux dans la région de Kédougou, qui causent d'importants préjudices environnementaux et sécuritaires.
 

MS/NDARINFO
 


