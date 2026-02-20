Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Trafic de Tramadol à Bantaco : Un suspect arrêté avec un stock de 64 cartons

Vendredi 20 Février 2026

Trafic de Tramadol à Bantaco : Un suspect arrêté avec un stock de 64 cartons

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Kédougou a démantelé, ce mardi 17 février 2026, un important réseau de distribution de produits psychotropes opérant à Bantaco. Agissant sous la tutelle de l'OCRTIS, les enquêteurs ont mis fin aux activités du suspect principal, interpellé vers 22 heures alors qu'il s'apprêtait à livrer 50 comprimés de Tramadol.

L'exploitation du stock du mis en cause a permis la saisie record de 64 cartons de Tramadol, soit un total de 6 400 comprimés illicites.
 

L'individu, actuellement placé en garde à vue, fait face à de lourdes charges, notamment pour détention et trafic de produits psychotropes, vente illicite de médicaments et exercice illégal de la profession de pharmacien. Cette opération coup de poing marque une étape significative dans la répression de la criminalité pharmaceutique dans cette zone minière de la région de Kédougou.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Projet Nouvelle Ville de Thiès : L'État reprend 2,5 millions de m² à Mbour 4

16/02/2026

Ramadan 2026 : L'Arabie Saoudite confirme le début du jeûne ce mercredi 18 février

17/02/2026

Ramadan 2026 : La CMS annonce avoir aperçu la lune à Louga ce mardi

17/02/2026

Crise à la RTS : Pape Alé Niang dépose une plainte contre plusieurs agents et responsables

18/02/2026

Santé de Ndèye Khady Ndiaye : L'ex-patronne de Sweet Beauté admise en soins intensifs

19/02/2026

Prédation foncière : Le PUD de Malika et Tivaouane Peulh déclaré d'utilité publique

19/02/2026

"Le combat continue" : La réaction de Bassirou Kébé après son limogeage de la SN HLM

19/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Trafic de Tramadol à Bantaco : Un suspect arrêté avec un stock de 64 cartons

20/02/2026

Arnaque à la voix synthétique : Comment un suspect bernait ses victimes avec l'intelligence artificielle

20/02/2026

Enseignement supérieur : Le Ministre installe un organe de médiation de 18 membres

20/02/2026

"Le cercle s'élargit" : 14 porteurs du VIH désormais identifiés dans l'affaire Pape Cheikh Diallo

20/02/2026

Affaire D. Sow à Kahone : L'enquête s'oriente vers la piste d'un crime rituel

20/02/2026

Naufrage de Djinack Bara : Les aveux glaçants de l'organisateur principal interpellé par la DNLT

19/02/2026