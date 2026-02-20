Trafic de Tramadol à Bantaco : Un suspect arrêté avec un stock de 64 cartons

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Kédougou a démantelé, ce mardi 17 février 2026, un important réseau de distribution de produits psychotropes opérant à Bantaco. Agissant sous la tutelle de l'OCRTIS, les enquêteurs ont mis fin aux activités du suspect principal, interpellé vers 22 heures alors qu'il s'apprêtait à livrer 50 comprimés de Tramadol.



L'exploitation du stock du mis en cause a permis la saisie record de 64 cartons de Tramadol, soit un total de 6 400 comprimés illicites.





L'individu, actuellement placé en garde à vue, fait face à de lourdes charges, notamment pour détention et trafic de produits psychotropes, vente illicite de médicaments et exercice illégal de la profession de pharmacien. Cette opération coup de poing marque une étape significative dans la répression de la criminalité pharmaceutique dans cette zone minière de la région de Kédougou.





MS/NDARINFO



