Enseignement supérieur : Le Ministre installe un organe de médiation de 18 membres

Vendredi 20 Février 2026

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a rendu public, ce jeudi, un arrêté portant création du Comité de dialogue social. Ce nouvel organe a pour mission de favoriser la concertation et la médiation afin d’améliorer durablement le climat social au sein du sous-secteur.

Composé de dix-huit membres issus de l’administration, des établissements d’enseignement, des centres des œuvres universitaires et des amicales d’étudiants, ce comité consultatif garantit une répartition équitable entre les différentes entités.
 

Parallèlement à cette initiative, une accalmie relative est notée à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) où les étudiants arrêtés mercredi ont été libérés et placés sous contrôle judiciaire. Malgré ces libérations, les cours restent suspendus dans la plus grande université du Sénégal.

Face à cette situation de crise, le Syndicat autonome des enseignants du supérieur (SAES) avait appelé, hier jeudi, l'ensemble des acteurs à privilégier le dialogue pour permettre une "reprise sereine" des activités académiques.
 

MS/NDARINFO
 


