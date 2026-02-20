"C'est une injustice" : Le cri du cœur de Pape Matar Sarr pour les supporters au Maroc

L'international sénégalais Pape Matar Sarr est monté au créneau sur les réseaux sociaux pour exiger la libération des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc depuis la finale de la CAN.



Le milieu de terrain de Tottenham a qualifié de « justice » flagrante le maintien en cellule de ces fans, arrêtés suite aux heurts survenus au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat le 18 janvier dernier. Ces déclarations de soutien interviennent alors que les prévenus, poursuivis pour hooliganisme, font face à des conditions de détention difficiles et dénoncent l'absence d'interprètes en wolof durant leur procédure judiciaire.





Sur le plan disciplinaire, la CAF a déjà sévi en infligeant des amendes record s'élevant à près d'un million de livres sterling aux deux fédérations. Le Sénégal a écopé d'une amende de 445 000 livres, tandis que le Maroc a été condamné à verser 228 000 livres.



Des suspensions fermes ont également frappé les acteurs du match, notamment l'entraîneur Pape Thiaw (5 matches) ainsi que les joueurs Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Achraf Hakimi et Ismaël Saibari, tous suspendus pour deux rencontres suite aux incidents qui ont émaillé cette finale remportée par les Lions (1-0).





MS/NDARINFO



