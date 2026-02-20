Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Arnaque à la voix synthétique : Comment un suspect bernait ses victimes avec l'intelligence artificielle

Vendredi 20 Février 2026

Arnaque à la voix synthétique : Comment un suspect bernait ses victimes avec l'intelligence artificielle

Le commissariat d’arrondissement de Ndamatou à Touba a démantelé, ce 19 février 2026, un réseau criminel spécialisé dans l'escroquerie et le chantage numérique utilisant l'intelligence artificielle.

L'enquête, déclenchée par la plainte d'une dame victime d'usurpation d'identité, a révélé que le suspect, son ex-beau-frère, utilisait des outils d'IA pour transformer sa voix en temps réel lors d'appels vidéo et audio afin de séduire ses victimes. En créant de faux profils à partir des photos de sa belle-sœur, il appâtait des hommes et des femmes pour obtenir des transferts d'argent, du crédit téléphonique ou collecter des images compromettantes.
 

L'individu a reconnu les faits après la découverte de preuves numériques accablantes lors de son interpellation. Parmi les victimes identifiées figurent une personne dont l'image a été utilisée pour de la prostitution virtuelle et un homme piégé par la voix synthétique du suspect lors d'appels à caractère sexuel.

Le mis en cause a été placé en garde à vue tandis que les enquêteurs s'attellent à identifier l'ensemble des victimes de ce stratagème sophistiqué.
 

MS/NDARINFO


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Projet Nouvelle Ville de Thiès : L'État reprend 2,5 millions de m² à Mbour 4

16/02/2026

Ramadan 2026 : L'Arabie Saoudite confirme le début du jeûne ce mercredi 18 février

17/02/2026

Ramadan 2026 : La CMS annonce avoir aperçu la lune à Louga ce mardi

17/02/2026

Crise à la RTS : Pape Alé Niang dépose une plainte contre plusieurs agents et responsables

18/02/2026

Santé de Ndèye Khady Ndiaye : L'ex-patronne de Sweet Beauté admise en soins intensifs

19/02/2026

Prédation foncière : Le PUD de Malika et Tivaouane Peulh déclaré d'utilité publique

19/02/2026

"Le combat continue" : La réaction de Bassirou Kébé après son limogeage de la SN HLM

19/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Trafic de Tramadol à Bantaco : Un suspect arrêté avec un stock de 64 cartons

20/02/2026

Arnaque à la voix synthétique : Comment un suspect bernait ses victimes avec l'intelligence artificielle

20/02/2026

Enseignement supérieur : Le Ministre installe un organe de médiation de 18 membres

20/02/2026

"Le cercle s'élargit" : 14 porteurs du VIH désormais identifiés dans l'affaire Pape Cheikh Diallo

20/02/2026

Affaire D. Sow à Kahone : L'enquête s'oriente vers la piste d'un crime rituel

20/02/2026

Naufrage de Djinack Bara : Les aveux glaçants de l'organisateur principal interpellé par la DNLT

19/02/2026