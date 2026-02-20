Arnaque à la voix synthétique : Comment un suspect bernait ses victimes avec l'intelligence artificielle

Le commissariat d’arrondissement de Ndamatou à Touba a démantelé, ce 19 février 2026, un réseau criminel spécialisé dans l'escroquerie et le chantage numérique utilisant l'intelligence artificielle.



L'enquête, déclenchée par la plainte d'une dame victime d'usurpation d'identité, a révélé que le suspect, son ex-beau-frère, utilisait des outils d'IA pour transformer sa voix en temps réel lors d'appels vidéo et audio afin de séduire ses victimes. En créant de faux profils à partir des photos de sa belle-sœur, il appâtait des hommes et des femmes pour obtenir des transferts d'argent, du crédit téléphonique ou collecter des images compromettantes.





L'individu a reconnu les faits après la découverte de preuves numériques accablantes lors de son interpellation. Parmi les victimes identifiées figurent une personne dont l'image a été utilisée pour de la prostitution virtuelle et un homme piégé par la voix synthétique du suspect lors d'appels à caractère sexuel.



Le mis en cause a été placé en garde à vue tandis que les enquêteurs s'attellent à identifier l'ensemble des victimes de ce stratagème sophistiqué.





MS/NDARINFO

