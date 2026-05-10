Coup de filet spectaculaire à Yeumbeul, un réseau de 10 malfaiteurs démantelé

Le Commissariat d’arrondissement de Yeumbeul COMICO a frappé un grand coup dans la lutte contre la criminalité urbaine. Ce vendredi 8 mai 2026, dix individus ont été déférés au parquet de Dakar pour une série de délits graves : association de malfaiteurs, escroquerie, recel, trafic de drogue et tentative de corruption. Cette opération fait suite à une enquête minutieuse déclenchée après l'interception d'un suspect qui a failli être lynché par la foule au quartier Mbed Fass.





Tout a commencé le 5 mai dernier, lorsqu'un individu accusé de détournement de motocyclettes a été extrait d'une altercation par la Brigade de Recherches. Les investigations ont mis à nu un mode opératoire ingénieux : le suspect principal se faisait passer pour un livreur pour emprunter des motos, notamment lors d'événements de grande affluence comme le combat de lutte Ada Fass vs Éumeu Sène. Une fois les clés en main, l'homme disparaissait pour écouler les engins auprès d'un réseau de receleurs s'étendant de Rufisque à Jaxaay, en passant par Kounoune.





Le bilan des perquisitions menées par les hommes du COMICO est édifiant. Outre la récupération de cinq motos (quatre Jakartas et une TVS) déjà identifiées par les victimes, les policiers ont mis la main sur une quantité importante de drogue, soit 126 cornets de chanvre indien et un sachet de 125g. Du matériel divers, dont des armes blanches et des objets de literie, a également été saisi, prouvant l'existence d'un véritable quartier général pour ces malfaiteurs.





L'affaire a pris une tournure encore plus accablante lorsque les mis en cause ont tenté de corrompre les agents interpellateurs. Sur les 207 000 FCFA saisis, une somme de 180 000 FCFA a été proposée aux policiers pour obtenir la libération de l'équipe. Ce geste désespéré n'a fait que corser les charges pesant sur les dix prévenus, qui dorment désormais en prison en attendant leur jugement. Cette opération réussie apporte un véritable soulagement aux conducteurs de motos-taxis de la zone de la banlieue.





MS/NDARINFO



