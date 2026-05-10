Saint-Louis : Maurice Latyr Dione installé officiellement comme nouveau préfet.

Maurice Latyr Dione a été installé vendredi dans ses fonctions de préfet du département de Saint-Louis. Lors d'une cérémonie solennelle présidée par le gouverneur de la région, Al Hassan Sall, le nouveau chef de l'exécutif départemental a tracé les grandes lignes de son magistère, plaçant l'efficacité administrative et la proximité avec les citoyens au sommet de ses priorités.





Conscient des défis propres à la vieille cité, Maurice Latyr Dione a d'emblée appelé à une synergie d'actions. « Je connais l’ampleur de la tâche, mais j’ai conscience que je ne saurais la réaliser tout seul », a-t-il affirmé avec humilité. Pour réussir sa mission, il compte s'appuyer sur une administration résolument engagée, sollicitant l'appui constant du gouverneur ainsi que la collaboration étroite des chefs de services civils, militaires et paramilitaires de la région.





Le nouveau préfet succède à Abou Sow, désormais appelé à servir le département de Tivaouane. Maurice Latyr Dione s'est engagé à assurer une continuité de l'État tout en insufflant une dynamique de rigueur dans la mise en œuvre des politiques de développement. Il a réaffirmé sa volonté d'être le garant des orientations stratégiques définies par les hautes autorités du pays, veillant à ce que chaque projet et programme de l'État impacte positivement le quotidien des Saint-Louisiens.





De son côté, le gouverneur Al Hassan Sall a rappelé le caractère particulier de ce département. Saint-Louis est une circonscription qui « cristallise toutes les attentions et attise toutes les convoitises », exigeant ainsi de son représentant une vigilance de chaque instant et une grande capacité d'écoute.





MS/NDARINFO



