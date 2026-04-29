Mali : Assimi Goïta dénonce un plan de déstabilisation et appelle à l'unité

Dans une adresse solennelle à la Nation diffusée ce mercredi 29 avril 2026, le président de la Transition, le Général Assimi Goïta, s'est exprimé sur la situation sécuritaire du pays suite aux attaques terroristes simultanées ayant frappé plusieurs localités le 25 avril dernier. Malgré la gravité des événements ayant touché Bamako, Kati, Konna, Mopti, Gao et Kidal, le chef de l'État a assuré que la situation est désormais maîtrisée grâce au professionnalisme des Forces armées maliennes (FAMa).







Hommage au Général Sadio Camara et appel au sursaut national

Le moment le plus poignant du discours a été l'hommage rendu au Général de Corps d’Armée Sadio Camara, Ministre d’État, ministre de la Défense nationale, dont la disparition a été officiellement confirmée. Qualifiant cette perte d'immense pour la Nation, le Général Goïta a salué la mémoire d'un officier valeureux ayant servi avec loyauté. Face à ce qu'il décrit comme un « plan funeste de déstabilisation » soutenu par des sponsors internes et externes, le président de la Transition a appelé les Maliens à un sursaut national et à une cohésion sans faille derrière les forces de défense.





Cap maintenu sur la souveraineté et la refondation

Réaffirmant le choix stratégique du Mali pour la souveraineté et la dignité, le Général Assimi Goïta a martelé qu'aucune intimidation ne saurait inverser la marche du pays vers sa refondation. Il a exhorté les citoyens à la vigilance, à la collaboration avec les services de renseignement et à la résistance face à la désinformation. Saluant la coopération au sein de la Confédération des États du Sahel et le partenariat stratégique avec la Fédération de Russie, le chef de l'État a conclu son adresse en assurant que le Mali triomphera de cette épreuve, plaçant la solidarité nationale au cœur de la réponse gouvernementale.





MS/NDARINFO



