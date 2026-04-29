Les Émirats arabes unis quittent l'OPEP : Un séisme pour le marché pétrolier mondial

C'est un véritable séisme géopolitique et économique qui secoue le secteur de l'énergie ce mercredi 29 avril 2026. La décision des Émirats arabes unis (EAU) de se retirer de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) vient bouleverser une alliance historique vieille de 65 ans. Ce cartel, qui contrôle environ 40 % de la production mondiale de brut, perd l'un de ses membres les plus influents, ouvrant une ère d'incertitude sur la régulation des cours mondiaux de l'or noir.





Une stratégie de production en rupture avec les quotas du cartel

Dans un communiqué officiel publié ce mardi, les Émirats arabes unis ont annoncé que leur départ sera effectif dès ce vendredi. Leur nouvel objectif est clair : poursuivre leur ambition de longue date d'accroître leur capacité de production de manière « progressive et mesurée ». En s'affranchissant des quotas stricts imposés par l'OPEP, Abou Dhabi entend désormais ajuster son offre uniquement en fonction de la demande mondiale et des conditions du marché, privilégiant ainsi sa croissance économique nationale sur la solidarité du cartel.





Un retrait sous fond de tensions régionales dans le détroit d'Ormuz

Si cette décision annonce des conséquences majeures à long terme sur les prix du pétrole, son impact immédiat reste théorique en raison du contexte géopolitique tendu. Le blocage persistant du détroit d'Ormuz par l'Iran empêche actuellement l'exportation d'une grande partie du brut des pays du Golfe persique. Toutefois, les experts voient dans ce retrait un signal de fragilisation de l'OPEP, créée en 1960 pour réguler les prix mondiaux. En quittant les douze membres actuels, les Émirats arabes unis affaiblissent la capacité de l'organisation à maintenir des prix élevés pour équilibrer les budgets des pays producteurs.





MS/NDARINFO



