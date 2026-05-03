Renégociation des contrats : Bassirou Diomaye Faye annonce des gains substantiels pour le Sénégal

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a abordé l'avancement du processus de renégociation des contrats miniers et pétroliers lors de sa grande interview avec la presse nationale. Le chef de l'État a exprimé un optimisme marqué quant aux retombées financières de ces discussions pour les caisses de l'État.





Selon le président, les premières étapes de ce processus ont permis d'identifier des marges de manœuvre significatives pour augmenter la part de l'État dans l'exploitation des ressources naturelles. Il a souligné que ces gains futurs seront essentiels pour financer les projets de développement et les politiques sociales du gouvernement.





Le président Faye a réitéré son engagement à garantir que les ressources du sous-sol profitent prioritairement au peuple sénégalais, tout en maintenant un cadre attractif pour les investisseurs respectueux des intérêts nationaux.





Cette démarche s'inscrit dans la volonté de rupture prônée par le nouveau régime, visant une souveraineté économique accrue et une transparence totale dans la gestion des ressources extractives. Le chef de l'État a promis que les résultats définitifs de ces renégociations seraient communiqués en toute transparence aux citoyens dès leur conclusion.







MS/NDARINFO







