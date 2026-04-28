Cybercriminalité : La Police Nationale et Meta renforcent les capacités des enquêteurs

Dans une démarche proactive face à l’évolution de la criminalité technologique, la Police Nationale du Sénégal a franchi une nouvelle étape dans sa collaboration avec le Groupe Meta. Un programme de renforcement de capacités substantiel a été organisé au profit des enquêteurs des unités spécialisées. Ce partenariat stratégique vise à doter les forces de l’ordre sénégalaises d’outils d'investigation numérique plus performants pour sécuriser l’espace cybernétique national.





Une expertise accrue sur Facebook, WhatsApp et Instagram



Cette session de formation intensive a permis aux fonctionnaires de police d'approfondir leur maîtrise des techniques de pointe en matière d'investigations numériques. L’objectif central est d'optimiser le traitement des preuves numériques issues des plateformes majeures du groupe Meta, à savoir Facebook, WhatsApp et Instagram. En renforçant cette expertise, la Police Nationale améliore sa capacité à identifier les auteurs d'infractions commises en ligne et à consolider les dossiers judiciaires grâce à des éléments techniques irréfutables.





Une réponse judiciaire plus performante contre la cybercriminalité

Face aux nouveaux défis posés par l’usage malveillant des réseaux sociaux, cette collaboration entre le secteur public et le géant de la technologie garantit une réponse judiciaire plus efficace. En dotant les enquêteurs de méthodes d’extraction et d’analyse conformes aux standards internationaux, la Police Nationale accroît son efficacité dans la lutte contre la cybercriminalité sous toutes ses formes. Ce programme s'inscrit dans une volonté globale de modernisation des services de sécurité pour mieux protéger les citoyens et leurs données.





MS/NDARINFO



