Affaire PRODAC : La Cour suprême ordonne l'incarcération de Pape Malick Ndour

Clap de fin judiciaire pour l'ancien ministre de la Jeunesse. La Cour suprême du Sénégal a scellé le sort de Pape Malick Ndour ce mardi 28 avril 2026 dans le cadre de l’affaire dite du Programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC). La plus haute juridiction du pays a confirmé la décision de la Chambre d’accusation financière du Pool judiciaire financier (PJF), ordonnant ainsi l'incarcération immédiate de l'ancien responsable politique.





La fin du régime sous bracelet électronique

Cette décision de la Cour suprême vient valider la révocation, prononcée le 28 janvier dernier, de l'ordonnance qui plaçait initialement le mis en cause sous bracelet électronique. Le PJF avait alors estimé nécessaire son placement sous mandat de dépôt. Bien que le pourvoi en cassation introduit par son avocat, Me Aboubacry Barro, ait temporairement suspendu l'exécution de cette mesure, le verdict rendu ce jour lève tout obstacle à son transfèrement en milieu carcéral.





Le dossier PRODAC devant la haute juridiction

L'implication de Pape Malick Ndour dans le dossier PRODAC constitue l'un des volets majeurs des enquêtes menées par les nouvelles autorités judiciaires sur la gestion des deniers publics. En confirmant l'ordonnance de la Chambre d'accusation, la Cour suprême réaffirme la rigueur de la procédure instruite par le Pool judiciaire financier. L'ancien ministre devra désormais attendre la suite de l'instruction du dossier depuis sa cellule, marquant une étape décisive dans ce feuilleton judiciaire qui secoue la scène politique depuis plusieurs mois.





MS/NDARINFO



