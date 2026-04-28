Mali : La Russie confirme le retrait de l'Africa Corps après la chute de Kidal

La Russie a brisé le silence ce mardi sur la situation sécuritaire alarmante au Mali, qualifiant la conjoncture de « difficile » après le revers majeur subi dans le nord du pays.





Trois jours après la chute de la ville stratégique de Kidal, Moscou reconnaît que les groupes rebelles et djihadistes sont en phase de regroupement. Cette déclaration officielle du ministère russe de la Défense intervient alors que le pays fait face à l'une de ses plus graves crises militaires depuis le départ des forces internationales.







Retrait confirmé de l'Africa Corps à Kida

Pour la première fois, le ministère russe de la Défense a formellement confirmé le retrait des mercenaires de l'Africa Corps (anciennement groupe Wagner) de la ville de Kidal. La cité, véritable verrou du septentrion malien, est tombée le week-end dernier entre les mains d'une coalition de rebelles touareg alliés à des groupes djihadistes.





Ce repli des supplétifs russes, envoyés en appui à la junte malienne pour sécuriser le territoire, souligne la puissance de feu et la coordination accrue des groupes armés opérant dans le bassin sahélien.







Un regroupement des groupes armés inquiète Moscou

« Les ennemis n'ont pas renoncé à leurs intentions agressives et ils se regroupent », a averti le ministère russe sur les réseaux sociaux. Cette analyse suggère que la prise de Kidal pourrait n'être que la première étape d'une offensive plus large visant d'autres localités stratégiques.





Alors que le Mali pleure la disparition du colonel Sadio Camara, architecte de cette coopération avec Moscou, cette pression militaire aux frontières nord pose un défi existentiel aux autorités de transition et à la pérennité du soutien logistique et tactique russe sur le terrain.







MS/NDARINFO







