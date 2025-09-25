Daara Serigne Baye Fall : ASADES et SLAM organisent une journée de consultations gratuites

L'Association Serigne Amadou Diop Éducation Santé (ASADES) a célébré ses 30 ans d'existence en organisant une journée médicale de consultation gratuite. Cet événement a inclus des dépistages de soins, de supplémentation et des dons de moustiquaires pour les participants.



Pour la deuxième année consécutive, l'association a collaboré avec Saint-Louis Assistance Médicale (SLAM) pour offrir des services de santé à la communauté. Plusieurs spécialistes en santé ont été mobilisés pour prendre en charge plus de 200 personnes, leur fournissant des soins et des conseils médicaux.



Le daara a salué cette initiative et a prié pour la pérennisation de ce programme, afin qu'il puisse continuer à aider la population sur le long terme. Une belle occasion de célébrer trois décennies d'engagement pour la santé et le bien-être de la communauté.



