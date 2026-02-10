Dakar : 105 étudiants de l'UCAD interpellés après les violents affrontements

Le campus de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) s'est réveillé dans la douleur et la stupeur ce mardi, suite à une journée de violents affrontements entre forces de l'ordre et étudiants. Le bilan judiciaire s'alourdit considérablement alors que la communauté universitaire pleure le décès d'un étudiant.





Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de chirurgie dentaire originaire de Matam, a perdu la vie lors des tensions survenues le lundi 9 février. Si les circonstances exactes de son décès font l'objet d'investigations, sa disparition a provoqué une onde de choc, poussant de nombreux étudiants à plier bagages pour quitter précipitamment le campus.





Sur le plan sécuritaire, les forces de l'ordre ont procédé à l'interpellation de plus de 105 étudiants. Ces derniers ont été conduits dans différents commissariats de Dakar pour « participation à une manifestation non autorisée », « trouble à l’ordre public » et « destruction de biens publics ». Des sources concordantes rapportent que la plupart des étudiants arrêtés présentent des blessures et des marques de sévices.





Le collectif des délégués d'étudiants fustige des arrestations jugées « arbitraires » et exige la libération immédiate de leurs camarades. Un représentant syndical a déploré une traque jusque dans les chambres, alors même que la communauté observe le deuil de leur camarade.





MS/NDARINFO

