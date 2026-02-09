Connectez-vous
Drame à l'université de Dakar : Abdoulaye Ba décède dans l'enceinte de l'UCAD

Lundi 9 Février 2026

La communauté universitaire est en deuil après le décès d’Abdoulaye Ba, étudiant en Licence 2 de médecine dentaire à la Faculté de médecine, de pharmacie et d’odontologie (FMPO).

La nouvelle a été confirmée par Cheikh Atab Sagna, président de l’Amicale de la FMPO, qui a précisé que le drame est survenu dans l’enceinte même de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar. Ce décès intervient dans un climat de fortes tensions marqué par des manifestations estudiantines et des interventions des forces de l'ordre, notamment liées aux revendications sur le paiement des bourses et l'amélioration des conditions de vie.
 

L'annonce de cette disparition a suscité une vive émotion, particulièrement au sein de la Faculté de médecine où étudiait la victime. Pour le moment, les circonstances exactes du décès restent floues, aucune communication officielle des autorités administratives ou sécuritaires n’ayant encore été faite pour éclaircir les causes de ce drame.
 

MS/NDARINFO
 


