UGB : la CESL décrète un mois de non-paiement des chambres universitaires

Mardi 10 Février 2026

UGB : la CESL décrète un mois de non-paiement des chambres universitaires

La Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) a décrété lundi un mois de non-paiement des chambres universitaires pour le mois de février, à l'issue de son assemblée générale tenue à l'Université Gaston Berger.
 

L'organisation estudiantine formule deux exigences majeures : le paiement intégral des rappels dus aux ayants droits et le maintien des acquis jusqu'à une révision concertée du décret n°2014-963 relatif aux allocations d'études.
 

Cette décision de boycott du paiement des loyers intervient dans un contexte de tensions entre les autorités universitaires et les étudiants sur la question des allocations et des conditions de vie sur le campus.
 

Le décret n°2014-963, qui régit les allocations d'études, fait l'objet de contestations de la part des étudiants qui réclament son maintien en l'état, en attendant une éventuelle révision qui devra se faire de manière "concertée" avec leurs représentants.
 

La question des "rappels dus aux ayants droits" constitue l'autre point de friction majeur. Les étudiants réclament le paiement intégral de sommes qui leur seraient dues, sans que le communiqué n'en précise davantage la nature ou les montants.
 

MS/NDARINFO
 


