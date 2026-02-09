WASANAR : les alumni de l'UGB demandent le dialogue face aux violences sur les campus

L'Association des Anciens Étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis (WASANAR) appelle à l'apaisement du climat universitaire au Sénégal, face aux tensions observées sur les campus.





Dans un communiqué publié ce lundi, l'association des alumni de l'UGB exprime sa "profonde préoccupation" face aux événements survenus au sein des universités publiques sénégalaises. "En tant qu'anciens étudiants, aujourd'hui cadres, professionnels et citoyens engagés, nous demeurons profondément attachés à ces institutions qui ont contribué à notre formation", indique le texte remis à Ndarinfo.





WASANAR reconnaît le droit des autorités publiques à mettre en œuvre des mesures visant à assurer la bonne gouvernance du système universitaire. Cependant, l'association dit ne pouvoir "rester indifférente face au climat de tension, cette brutalité, la peur et la détresse observés sur les campus".





Elle dénonce les scènes d'affrontements, les étudiants blessés et l'usage de gaz lacrymogènes dans des espaces de vie universitaire. "Ces situations constituent une situation profondément regrettable et incompatible avec la vocation première de l'université", souligne l'association.





WASANAR rappelle que les étudiants sont "avant tout des jeunes en formation, des filles et des fils de ce pays, dont la sécurité, la dignité et l'intégrité physique doivent être garanties en toutes circonstances". L'association plaide pour que "l'université reste un espace de savoir, de dialogue et de construction de l'avenir, et non un lieu de confrontation".





Face à cette situation, WASANAR formule trois appels : l'apaisement immédiat du climat universitaire, la retenue et la proportionnalité dans le recours aux moyens de maintien de l'ordre sur les campus, et l'intensification urgente d'un cadre de dialogue sincère et inclusif entre les autorités, les administrations universitaires et les représentants des étudiants.





Elle se dit convaincue que "les réformes nécessaires ne peuvent produire des résultats durables que si elles sont expliquées, partagées et mises en œuvre dans un esprit de concertation".





Les alumni réaffirment leur disponibilité à contribuer, aux côtés des autorités et de la communauté universitaire, à toute initiative visant à restaurer la stabilité et des conditions d'études dignes dans les universités sénégalaises.





