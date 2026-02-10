Connectez-vous
Dakar : le COUD ordonne la fermeture du campus social jusqu'à nouvel ordre

Mardi 10 Février 2026

Dakar : le COUD ordonne la fermeture du campus social jusqu'à nouvel ordre

Le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) a annoncé la fermeture du campus social de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) ce mardi à partir de 12h. Selon un communiqué officiel, cette mesure de suspension des activités d'hébergement reste en vigueur jusqu'à nouvel ordre.
 

La direction du COUD exhorte l'ensemble des étudiants résidents à libérer les chambres et à prendre toutes leurs dispositions pour emporter leurs bagages. Cette décision intervient dans un climat de tension marqué par le décès, hier, de l'étudiant Abdoulaye Ba.
 

Dans le document signé par le Directeur général Ndéné Mbodj, l'institution présente ses condoléances à la famille de l'étudiant disparu. Face à cette situation douloureuse, le COUD lance un appel au calme et privilégie la voie du dialogue pour apaiser l'espace universitaire.


Par ailleurs, conscient de l'impact de cet événement sur la communauté estudiantine, le Directeur annonce la mise en place d'un suivi psychologique. Les modalités pratiques de cet accompagnement seront précisées ultérieurement par les services compétents. Le campus social restera sous surveillance pour garantir l'exécution de cette directive administrative.
 

MS/NDARINFO
 


