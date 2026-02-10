Connectez-vous
Mort de l’étudiant Abdoulaye Ba : Le Gouvernement annonce un point de presse

Mardi 10 Février 2026

Le Gouvernement a réagi suite aux événements graves survenus le lundi 9 février 2026 à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), ayant entraîné la mort de Abdoulaye BA, un étudiant inscrit en deuxième année de Licence à la Faculté de Médecine.

Les autorités lancent un appel à la retenue et au sens des responsabilités à l'endroit de tous les acteurs concernés pour favoriser l'apaisement.

Le Gouvernement disent s’engager à faire toute la lumière sur les circonstances exactes de ce drame, précisant que les responsabilités éventuelles seront établies conformément aux lois et règlements en vigueur.

Un point de presse sera tenu ce mardi 10 février 2026 à 16h30, en présence d'une délégation ministérielle de haut niveau, comprenant le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, ainsi que les ministres des Forces armées, de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.
 

MS/NDARINFO

 


